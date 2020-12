De Luca: "Attenti a Salvini, potreste trovarvelo fuori casa..."

Roma, 19 dic. (askanews) - "Immagino che sarete tutti entusiasti dalle nuove misure del governo, io non ci ho capito niente: gialla, rossa, si apre, si chiude. Noi abbiamo la Madonna di Pompei che ci protegge. Ma rinnovo il mio appello ad essere responsabili, perché basta un attimo per rovinarci". Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca."La Campania - annuncia - rimarrà com'è adesso: non facciamoci confondere dai colori giallo, rosso, arancione. Non cambia nulla fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa dal governo nazionale. Stiamo uscendo prima e meglio degli altri da questa seconda ondata, ma non ci vuole nulla per rovinarci", conclude De Luca.