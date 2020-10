(Agenzia Vista) Napoli, 30 ottobre 2020 De Luca: "Ho ascoltato sindaci autentiche nullità, gente che andrebbe affidata ai servizi sociali" Vincenzo De Luca su Facebook: Interviste mirate, sindaci che sono delle autentiche nullità che hanno per anni abbandonate a sé stesse le loro città. Non hanno alzato un dito per aiutare a contrastare la movida e la diffusione del virus. Non hanno cacciato un euro per i cittadini. Queste autentiche nullità hanno parlato per fare polemiche, è incredibile. Gente che in qualunque altro paese del mondo sarebbe stata affidata ai servizi sociali già da anni.” 01_17 Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev