(Agenzia Vista) Napoli, 20 novembre 2020 De Luca: "In Campania più che zona rossa, zona rosé" “Hanno istituito la zona rossa, ma a parte qualche chiusura di negozi, qualcuno in Italia può dire seriamente che qui abbiamo la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito la zona rosé, fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te". Così il Presidente della Regione Campania durante una diretta facebook sul punto della lotta all’epidemia di Covid-19. / Facebook Vincenzo De Luca Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev