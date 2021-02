(Agenzia Vista) Napoli, 16 febbraio 2021 De Luca: "In Italia palude burocratica dobbiamo collaborare sennò altro che Recovery Plan" Nel corso di un incontro con l'Anas, Vincenzo De Luca ha parlato dei tempi della burocrazia in Italia: "In Italia c'è una palude burocratica, dobbiamo collaborare per evitare che passino 5 anni per una consulenza. Sennò altro che Recovery Plan": /Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev