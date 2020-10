(Agenzia Vista) Napoli, 30 ottobre 2020 De Luca: "Intervistano unica bimba che vuole andare a scuola, beve latte al plutonio" Vincenzo De Luca si scaglia contro giornalisti che hanno criticato la scelta di chiudere le scuole: "Hanno intervistato una mamma che dice che sua figlia piange per andare a scuola. È l'unica in Italia che piange perché non può studiare endecasillabi, forse l'unica al mondo. La mamma le dà il latte al plutonio". 01_54 Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev