(Agenzia Vista) Napoli, 27 maggio 2021 "Abbiamo un ambiente così prezioso che dovrebbe essere luogo privilegiato per un turismo ricco. Spero che il sindaco non si scandalizzi. Ma la ricchezza non è una colpa, si è aperto un dibattito per tassare qualsiasi cosa", così De Luca a Capo Miseno (Na) per presentare la guida ufficiale del Parco regionale dei Campi Flegrei. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev