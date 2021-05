(Agenzia Vista) Napoli, 22 maggio 2021 "Manfredi è una persona di grande qualità e prestigio, potrebbe fare un ottimo lavoro. Ma ognuno decide per sè. Non so se il suo è un no definitivo, la notte non dormo con lui", così Vincenzo De Luca a margine della presentazione di Ischia Covid Free sul futuro candidato sindaco di Napoli. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev