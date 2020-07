(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 De Luca: "Milano e Bergamo non si fermano, poi hanno contato i morti" "Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia". L'affondo sulla situazione coronavirus arriva dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel pomeriggio ha visitato l'ospedale di Sapri. Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev