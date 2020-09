(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2020 De Luca: "Su Covid io non faccio campagna elettorale. Lavoro per sicurezza cittadini" "Non faccio campagna elettorale ma lavoro per garantire la sicurezza dei miei concittadini nei prossimi mesi" queste le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev