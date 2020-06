(Agenzia Vista) Campania, 23 giugno 2020 De Luca su Salvini: “Fondoschiena usurato? Fattore C, la fortuna. In un anno ha perso il 10% voti” Il presidente della Campania Vincenzo De Luca: "In politica c’è il “Fattore C”, vale a dire la fortuna. Se nel giro di un anno perdi il 10% dei consensi, vuol dire che il “Fattore C” si è usurato. Tutte le altre interpretazioni mitico-allegoriche sulle mie affermazioni appartengono a chi le fa, non a me". / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev