(Agenzia Vista) Napoli, 16 febbraio 2021 De Luca: "Transizione ecologica? Pacchi vuoti dentro" Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania durante un incontro con i vertici Anas ha parlato del Recovery Fund: " Bisogna partire dalle infrastrutture per pensare a come spendere i fondi del Recovery Plan. Termini come transizione energetica sono belli ma potrebbero rivelarsi pacchi vuoti dentro, co a 'nnocca, come diciamo noi". /Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev