(Agenzia Vista) Napoli, 01 giugno 2020 De Magistris: "De Luca sta mettendo in pericolo la salute dei campani" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la pronuncia del Tar Campania che ha accolto l'istanza della Regione sugli orari di chiusura delle attività: “Il presidente De Luca sta mettendo in pericolo la salute dei napoletani e dei campani, perché riducendo gli orari e i luoghi spinge le persone a concentrarsi. Io ho il dovere di tutelare la salute dei miei concittadini e non è un capriccio 'de Magistris contro De Luca. Basta con questo atteggiamento punitivo nei confronti dei cittadini e degli operatori economici.” Fonte Facebook Luigi de Magistris Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev