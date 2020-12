(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 De Micheli: "Trasporto aereo in una crisi paragonabile a quella dell'11 settembre" "Inevitabile, corretta e giusta fase di passaggio ad un modello di trasporto aereo più sostenibile. Impossibile parlare di questa fase di transizione senza tenere conto di quello che sta succedendo in questo settore che è certamente, insieme al trasporto pubblico locale, il più colpito sul piano economico, finanziario, organizzativo, uno di quelli messi più sotto stress. Sarà quindi ancora più importante ripartire dentro a un quadro di criteri di investimenti, di sostenibilità ambientale e a questo punto direi anche sanitaria. Questa è la prima volta che il settore si trova in una crisi così lunga e così profonda. Solo parzialmente questa crisi è paragonabile a quella dell'11 settembre. Abbiamo avviato una serie di riforme del settore che non è ancora completata. Credo però che vadano fissate alcune questioni fondamentali come quella del sostegno economico al settore, riusciremo a completare nelle prossime settimane alcune misure di sostegno per l'emergenza al settore, come già avvenuto per le compagnie aeree che hanno sede in Italia. Dall'altra parte un rispetto rigoroso del rapporto con i lavoratori e con le lavoratrici, che ovviamente coinvolgerà anche Enav che sta vivendo di ribalzo una situazione di difficoltà" queste le parole della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in video collegamento, durante l'evento "La sostenibilità di Enav tra Covid e Climate Change nel futuro del trasporto aereo". Durata: 02_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev