(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 De Petris (LeU): “PD-M5S-LeU hanno lavorato bene con Conte, continui lavoro progettuale” “Noi abbiamo lavorato bene insieme nel Governo Conte, e pensiamo che sia assolutamente necessario per continuare un lavoro programmatico e progettuale. Quando dicevo prima che le parti che ha posto nel suo intervento Draghi esigono alla ex maggioranza che si prosegua dal punto di vista progettuale”. Così Loredana De Petris (LeU) in una dichiarazione in via degli Staderari fuori dal Senato dopo il discorso di Draghi sul programma per la fiducia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev