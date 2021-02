(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 De Petris (Leu): "Per noi centrale prosecuzione blocco licenziamenti" "In un periodo così difficile occorre innanzitutto proteggere i più deboli, per noi è centrale e fondamentale la prosecuzione del blocco dei licenziamenti fino a fine pandemia". Lo spiega Loredana De Petris al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev