De Sio (Cise): risultato referendum rafforza il governo in carica

Roma, 21 set. (askanews) - "Dal punto di vista del governo questo è un risultato che lo rafforza, primo perché il Movimento 5 Stelle può dire di avere portato a casa un risultato che aveva promesso nel proprio programma elettorale; in secondo luogo perché questa forte riduzione del numero di parlamentari rende molto incerta, in alcuni casi quasi impossibile, la rielezione di molti dei parlamentari attualmente in carica": così Lorenzo De Sio, direttore Luiss Cise (Centro italiano di Studi elettorali) e ordinario di Scienza Politica, a margine della Luiss Live Polls - maratona dell'Università e della scuola di Giornalismo sui risultati del referendum e le elezioni regionali - ha commentato l'esito del referedum sul taglio dei parlamentari che ha visto la vittoria del Sì con oltre il 69%."Quindi da parte di questi parlamentari è chiaro che ci sarà una forte resistenza a mettere in crisi il governo con una caduta del governo che poi porterebbe certamente a nuove elezioni. È un risultato che complessivamente rafforza il governo in carica", ha aggiunto De Sio.