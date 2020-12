(Agenzia Vista) Bari, 10 dicembre 2020 Decaro firma nuova ordinanza anti-Covid a Bari: “È duro colpo per tradizioni e economia” “Con questo provvedimento so bene che sto dando un duro colpo alle nostre tradizioni, il clima di festa, la voglia di stare insieme e credo che sto dando un duro colpo anche alle attività economiche, che stanno cercando in questi giorni di portare avanti il loro lavoro. Ma come ho detto agli operatori commerciali che ho incontrato in queste ore, noi non possiamo diventare complici di una situazione che rischia di essere un pericolo per la salute della nostra comunità.” Così in un video su Facebook il Sindaco di Bari Antonio Decaro, spiegando l’ordinanza che ha firmato per affrontare le festività natalizie. / Facebook Antonio Decaro Durata: 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev