(Agenzia Vista) Bari, 9 dicembre 2020 Decaro: “Il Grinch vuole rubare il Natale, noi lo festeggiamo” “Mi mancate, mi manca tutto di voi, mancate a questa piazza, mancate a questa città. In questa piazza vuota mi sento uno dei personaggi della storia del Grinch. Voleva rubare il Natale ad un paese. Noi stasera ci sentiamo un po' come quegli abitanti di quel Paese, ma come loro vogliamo cambiare la storia. Vogliamo illuminare l’albero per festeggiare il Natale.” Così il Sindaco di Bari Antonio Decaro durante la cerimonia dell’accensione dell’albero di Natale della città. / Facebook Antonio Decaro Durata: 01_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev