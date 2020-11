(Agenzia Vista) Bari, 13 novembre 2020 Decaro su ordinanza, “Evitiamo di uscire per motivi di svago dove escono tutti” “Non c’è motivo di uscire. Evitiamo lo struscio, evitiamo di uscire per motivi di svago dove escono tutti”. Così il Sindaco di Bari Antonio Decaro (PD) in una dichiarazione sulle nuove ordinanze restrittive a contrasto del contagio del Covid-19. Durata: 01_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev