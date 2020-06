(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2020 Decreto Rilancio, Meloni: “Serve solo al Governo per spartire poltrone” “Serve solo al Governo per spartire poltrone” queste le parole di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, riguardo al Decreto Rilancio del Governo Conte in un’intervista all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev