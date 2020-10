(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 Def, Gaiotti (Bankitalia): "Stime coerenti, prospettive molto incerte" "Nel complesso, considerando anche la revisione al ribasso della stima del secondo trimestre effettuata dall'Istat, valutiamo che resti valida la proiezione che abbiamo pubblicato in luglio, che indicava una caduta del Pil attorno al 9,5 per cento ma le prospettive restano molto incerte". Queste le parole del Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, nel corso dell'Audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. / Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev