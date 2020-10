(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 Def, Gualtieri: "Con riforme possibile aumento Pil oltre +2percento" Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione in Parlamento sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef): "Le riforme strutturali possono avere un impatto di maggiore crescita del Pil a fine periodo, nel 2026, di oltre 2 punti percentuali, per prudenza non abbiamo incluso questo effetto nelle nostre stime". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev