(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Delrio: "Da Pd sostegno a Governo all'altezza delle sfide" I deputati del Pd voteranno sì alla fiducia, questo governo è adeguato a fronteggiare le emergenze sanitarie, sociali ed economiche. Lei avrà il sostegno dei democratici non solo per la fase di emergenza che viviamo ma anche per il programma che ci ha esposto. Siamo fiduciosi che il governo sarà all'altezza della sfida, primo fra tutti sarà all'altezza di vincere la sfida della pandemia". Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Delrio, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev