(Agenzia Vista) Milano, 19 giugno 2020 Demicheli (Ats Milano): "In Lombardia metà positivi da sierologico" "I numeri dicono che quantitativamente facciamo tanti test, io comincio a essere un pò seccato dai tanti professori che ci fanno la lezione: ci dicano quali test dovremmo fare e non stiamo facendo per essere di utilità, se no sono polemiche sterili". A dirlo è Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell'Ats di Milano, nel corso di un video sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev