(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Descalzi (Eni): "Impegno per totale decarbonizzazione entro il 2050" "Eni rimane fortemente impegnata a ricoprire un ruolo chiave nella sostenibilità e nell'innovazione, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico in tutte le sue attività. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra trasformazione e ci impegniamo a raggiungere la totale decarbonizzazione di tutti i nostri prodotti e processi entro il 2050. Il nostro piano è concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente realizzabile". Così l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, presentando alla comunità finanziaria il Piano Strategico dell'azienda per il 2021-2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev