(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 19-02-21 Descalzi (Eni): "Sicuramente interessati a progetti Gnl in Quatar, parliamo con Qp" "Siamo sicuramente interessati a progetti nel campo del gas naturale liquefatto in Qatar, e stiamo dialogando con Qatar Petroleum". Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del Piano strategico 2021-2024 in merito al progetto per lo sviluppo del North Field. Eni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev