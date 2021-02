(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Dessì (M5S): “Non c’è aria di scissione ci sono un paio di linee diverse tra di noi” “Non c’è aria di scissione ci sono un paio di linee diverse tra di noi. Vito ha fatto un lavoro eccezionale, si è caricato sulle spalle un qualcosa che sarebbe stato insostenibile per chiunque altro. Neanche l’organismo collegiale che abbiamo immaginato avrebbe retto l’urto della ristrutturazione intera del movimento, la gestione di un Governo con numeri difficili, e soprattutto la gestione di una crisi economica e sanitaria. Non vanno addossate colpe, siamo 300 e dobbiamo dividerle in parti uguali”. Queste le parole di Emanuele Dessì (M5S) in una dichiarazione in Piazza San Luigi dei Francesi davanti Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev