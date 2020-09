(Agenzia Vista) Bari, 18 settembre 2020 Di Battista a Bari: "Il Movimento 5 stelle deve ricostruire la propria identità" "Dieci anni fa il Movimento entrava in Parlamento e creava cose che oggi sono nel vocabolario di tutti. Io penso che il M5S debba ricostruire la propria identità" queste le parole di Alessandro Di Battista durante la chiusura di campagna elettorale a Bari per le regionali in Puglia. / Facebook Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev