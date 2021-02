(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Di Battista : "Col M5s è stata una bellissima storia d'amore" "E' stata una bellissima storia d'amore, con gioie e battaglie vinte, ma anche diverse delusioni e qualche battaglia disattesa o persa. Io, con tutto l'impegno del mondo, non possono non considerare determinate mie convinzioni politiche. Poi magari mi sbaglierò su questo governo, ma non posso proprio andare contro la mia coscienza". Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta Facebook. Facebook Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev