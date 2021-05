Di Battista: fondare una nuova forza? Non dico no a prescindere

Roma, 13 mag. (askanews) - "In questo momento della mia vita non son convinto di dirti no a prescindere, posso dirti la verità, non ci ho pensato". Risponde così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista intervistato - in occasione della presentazione del suo nuovo libro "Contro! Perché opporsi al governo dell'assembramento" - durante una diretta Facebook da Andrea Scanzi che gli ha chiesto se ha in mente di fondare una nuova forza politicaDi una cosa Di Battista è certo: "E' impossibile vedermi in unaaltra forza politica". Dopo l'addio a M5s, ha rivelato, "delleofferte non ti nego siano arrivate. Non dico da chi per rispetto. Quando sono uscito da M5s sono iniziate ad arrivare telefonate di complimenti ma, ringraziando, ho chiarito a tutti che io sono grillino. Non si tratta di essere nostalgici, di sognare le liste Amici di Beppe Grillo ma ci sono alcune questioni dirimenti e restano mie. Quando qualcuno mi dice ma tu sei grillino io dico sì".