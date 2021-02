(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Di Battista: "Governare con questa accozzaglia non rafforza il Movimento" "Una forza politica deve guardare anche al futuro. Governare con questa accozzaglia non rafforza il Movimento 5 Stelle. Queste porcate possono far crescere altri partiti. Il Movimento doveva fare un'opposizione ragionata". Così Alessandro Di Battista sulla scelta del M5S di partecipare al Governo Draghi. /Instagram Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev