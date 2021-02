(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Di Battista: "Sono andato contro Berlusconi in passato e andava bene al Movimento. Oggi non più" "Ho le stesse idee del passato su Berlusconi, ora c'è anche una sentenza di primo grado che lo condanna per la trattativa Stato-Mafia. Ho sostenuto le mie tesi quando non ero candidato e andavo bene al Movimento. Oggi no. Amen", così Alessandro Di Battista sulla presenza di Forza Italia nel Governo Draghi. /Instagram Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev