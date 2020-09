(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2020 Di Maio a Bari: "Referendum occasione per italiani di tagliare spese in eccesso" "Io credo che i cittadini italiani finalmente abbiano l'occasione per liberarsi una volta per tutte delle spese in eccesso legate ai parlamentari. 300.000 euro al giorno non sono tanti per il bilancio dello Stato però io non ci sto a chi tratta con sufficienza questa cifra perché c'è tanta gente che non l'ha mai vista in una vita intera". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Bari. Facebook Antonella Laricchia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev