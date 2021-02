(Agenzia Vista) Roma, 6 febbraio Di Maio a Montecitorio per le consultazioni: “Momento di compattezza. La famiglia si allarga” “Oggi è un momento di compattezza con la presenza di tutti, di Grillo, Casaleggio e anche di Conte. Oggi la famiglia si allarga” sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio appena arrivato a Montecitorio per incontrare la delegazione M5S. Il gruppo incontrerà Mario Draghi per la formazione di un nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev