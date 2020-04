(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2020 Di Maio accoglie a Pratica di Mare delegazione di 30 medici e infermieri in arrivo dall'Ucraina Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, accoglie una delegazione di 30 tra medici e infermieri arrivati in soccorso dall'Uraina per affrontare l'emergenza coronavirus in Italia. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev