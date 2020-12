Di Maio agli italiani all'estero: il vostro contributo è prezioso

Roma, 21 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rivolto un messaggio di auguri per le prossime festività agli italiani nel mondo attraverso Rai Italia, in apertura del programma "L'Italia con voi" (visibile anche su Rai Play).Di Maio ha ricordato tra l'altro "il significato di questi giorni di fine anno, che rappresentano un momento di raccoglimento, di vicinanza ai propri cari, di rinnovo di tradizioni, che voi contribuite ad alimentare di generazione in generazione"."Il 2020 è stato un anno difficile, la pandemia impone ancora misure di prevenzioni limitanti oltre ad averci lasciato un carico di ripercussioni economiche e sociali - ha aggiunto - gli italiani all'estero hanno affrontato questo difficile periodo con forza e responsabilità, siete stati ancora più provati dalla crisi ma avete saputo rispondere in modo eccezionale, per questo voglio ringraziarvi tutti per aver tenuto alti nel mondo i nostri valori e per le tante iniziative sociali, culturali e di solidarietà che avete continuato a realizzare pur in un contesto così difficile"."Nella fase più acuta della crisi sanitaria - ha poi sottolineato Di Maio - numerosi connazionali all'estero hanno aiutato concretamente l'Italia, rafforzando quel legame che fa di tutti i cittadini italiani, a qualsiasi latitudine, una comunità grande e unita, sempre pronta a sostenersi". "Dobbiamo affrontare il nuovo anno con spirito di apertura aiuto, nella consapevolezza che solo tutti insieme supereremo questa sfida" ha aggiunto.