(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2020 Di Maio: "Campagna per il No per colpire il governo e il sottoscritto" "Quello sul referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è un risultato di cui sono molto orgoglioso ed è soprattutto un punto di inizio. Chi ha portato avanti la campagna per il No voleva colpire il governo e il sottoscritto". Lo ha detto Luigi Di Maio commentando i primi risultati del referendum. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev