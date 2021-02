(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Di Maio: “Come sta il M5S? Occupiamoci di come stanno gli italiani in piena pandemia” “Come sta il M5S? Occupiamoci di come stanno gli italiani in piena pandemia”. Così il ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Luigi Di Maio in una dichiarazione in Via della Missione fuori dalla Camera dopo il voto di fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev