(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Di Maio: "Draghi ha garantito che non toccherà reddito cittadinanza e non ha citato il Mes" "Io voterò convintamente sì sulla piattaforma Rousseau anche perchè Mario Draghi ha garantito che non si toccherà il reddito cittadinanza, anzi che bisogna rafforzarlo, e che non si è citato in alcun modo il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)". Lo ha osservato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev