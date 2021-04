Di Maio: “In arrivo la più grande campagna di comunicazione all’estero mai fatta per nostro export”

(Agenzia Vista) Roma, 23 Aprile 2021 Quella recentemente messa a gara “è la più grande campagna comunicazione all’estero mai fatta dall’Italia” dal valore di 50 milioni di euro “per promuovere i nostri prodotti, il vivere all’’italiana, il grande volano di soft power che ha il nostro Paese ha in tutto il mondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando in video collegamento alla presentazione delle terza edizione degli Stati Generali dell’Export, a Palermo, organizzati dal Forum Italiano dell’Export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala (Tp). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev