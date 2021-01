(Agenzia Vista), Giordania 10 gennaio 2021 Di Maio in Giordania: “Con vaccino si avvicina fine emergenza, cogliamo opportunità imprenditoriale” “Con l’arrivo del vaccino ci stiamo avvicinando a un’uscita da questa emergenza sanitaria e sarà importante cogliere tutte le opportunità per consolidare ed espandere la nostra presenza imprenditoriale nel regno, già promettente in alcuni settori quali energia, infrastrutture trasporti e telecomunicazioni”. Così il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi di Maio durante la conferenza stampa per la missione di Stato in Giordania. Durata: 01_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev