Di Maio: "In Italia la ripresa è iniziata, ad aprile 121 mila occupati in più rispetto a gennaio"

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2021 "In Italia la ripresa è iniziata. Da una parte la campagna vaccinale che avanza, con oltre 12 milioni di cittadini completamente immunizzati. Dall'altra, invece, vediamo una crescita dell'occupazione, ad aprile 121 mila occupati in più, rispetto a gennaio 2021. Segnali che devono trasmetterci fiducia e moderato ottimismo", così il ministro Di Maio in visita al contingente italiano in Niger. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev