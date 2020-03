Di Maio invita l'ambasciatore francese a mangiare una pizza

Roma, 3 mar. (askanews) - "L'Italia è un paese forte, più forte di tante fake news che stanno circolando sul conto dell'Italia e dei prodotti italiani. In queste ore abbiamo visto che in Francia una tv francese ha trasmesso uno spot contro la pizza italiana, uno spot vergognoso, su cui sono contento che l'ambasciata francese in Italia e il governo francese abbiano preso le distanze. Ho invitato l'ambasciatore francese domani a mangiare una pizza insieme, la pizza italiana è la più buona del mondo e soprattutto noi continueremo nella nostra opera di difesa del Made in Italy perché il Made in Italy è la nostra terra, è il nostro orgoglio": così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine dell'evento dedicato alla presentazione del Piano straordinario 2020 per il Made in Italy alla Farnesina.