(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Di Maio: "Liberazione Chico Forti importante, difficile trattenere emozione" "La liberazione di Chico Forti è importante, è un bel regalo di Natale per la famiglia e per l'Italia. Fa bene sperare. Forse nessuno ci credeva più, difficile trattenere l'emozione". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. 01_03 Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev