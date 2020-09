(Agenzia Vista) Libia, 01 settembre 2020 Di Maio: "Libia fondamentale per l'Italia, sosteniamo processo di pace" Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è volato a Tripoli per riportare le aziende italiane in Libia all'indomani dell'annuncio del cessate il fuoco dopo il recente accordo di potere tra il premier, Fayez al Serraj e il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev