(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2020 Di Maio: "Rimpasto? Parlarne è fantascientifico, rilanciare azione Governo per i prossimi anni" L’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Io penso che in questo momento storico parlare di rimpasto di Governo sia veramente fantascientifico per i cittadini, penso che invece è importante rilanciare l’azione di Governo e guardare ai prossimi due anni con una programmazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev