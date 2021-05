(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2021 "Io credo che l'Italia non debba rincorrere i Paesi Ue, ma essere mostrarsi all'altezza. Oggi il salario minimo non deve essere visto come elemosina, ma come dignità. L'inclusione sociale è al centro del Movimento 5 Stelle" così Di Maio alla conferenza "Il salario minimo per lavoratori e imprese" organizzata dal Movimento 5 Stelle. / Youtube M5sParlamento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it