(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2021 "Colgo l'occasione per lanciare un appello a tutti. La partita delle semplificazioni non è una partita come tutte le altre. Allora chiedo a tutti di essere uniti, perchè senza riforme non riusciremo a spendere il Pnrr", così Di Maio alla presentazione di Roma Smart City. / Youtube Roma Capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev