Di Maio: "Stiamo lavorando per superare il coprifuoco"

(Agenzia Vista) Londra, 05 maggio 2021 "Dobbiamo impegnarci per la ripartenza, che passa per il turismo ma anche per le riaperture. Sappiamo che il coprifuoco deve essere superato, siamo tutti concordi su questo. Ci stiano lavorando", così il ministro degli Esteri Di Maio da Londra, dove ha partecipato al G7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev