Di Maio visita il contingente italiano in Niger: "Grazie per ciò che fate"

(Agenzia Vista) Niamey, 02 giugno 2021 "Vorrei rivolgere a tutti voi il più profondo ringraziamento per il lavoro che svolgete, nonostante la lontananza da casa. Siete il fiore all'occhiello per la cooperazione bilaterale nel Sahel, divenuta una vera e propria frontiera meridionale per l'Europa", così il ministro Di Maio in visita al contingente italiano in Niger. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev